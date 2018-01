Tempo fica nublado, mas melhora no fim de semana na capital

O dia começou com tempo nublado, chuviscos em pontos isolados e sensação de frio na capital paulista, por conta dos ventos úmidos que sopram do oceano nesta sexta-feira, 3. Apesar desta sexta nublada, a previsão é de melhora para o sábado e domingo.

Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo

No decorrer do dia, o tempo terá variação de nuvens e pancadas de chuva em pontos isolados da cidade. As máximas devem chegar aos 27ºC. Por volta das 7 horas, as estações meteorológicas do CGE registram 19,1ºC na Consolação e 18,8ºC na Freguesia do Ó.

Com o afastamento da frente fria, as temperaturas devem subir gradativamente e o tempo melhora no fim de semana. No sábado, 4, o dia terá sol e poucas nuvens pela manhã. Para a tarde estão previstas pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 18ºC e 29ºC ao longo do dia.