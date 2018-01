Tempo fica nublado e pode chover durante o dia em SP

A Capital paulista amanheceu com céu nublado e variações de nuvens e pequenas aparições de sol nesta terça-feira, 2. A situação deve permanecer a mesma durante o dia. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), há possibilidades de pancadas de chuva ao longo do dia, mas as temperaturas permanecem em elevação, chegando aos 29ºC no período da tarde. À noite, as chuvas atingem toda a cidade e a máxima deve chegar aos 20ºC, segundo o CGE