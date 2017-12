Tempo fica nublado e pode chover à tarde em São Paulo

O céu deve permanecer nublado e sem chuva durante a manhã desta terça-feira, 27, na capital paulista, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Para o restante do dia, o tempo segue com muita nebulosidade e são esperadas pancadas de chuva em pontos isolados no período da tarde. A máxima prevista para o dia é de 28ºC, segundo o CGE. A semana continua com tempo instável e com previsão de chuvas que podem ter intensidade forte, principalmente entre a quinta e a sexta-feira. A grande cobertura de nuvens não deixa as temperaturas subirem muito e não devem ultrapassar os 27ºC até sexta-feira.