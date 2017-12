Tempo fica nublado e chove durante o dia em SP

O tempo vai ficar fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas ao longo desta quarta-feira, 21, na capital paulista, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Durante a maior parte da noite e madrugada houve chuva leve e chuviscos em pontos isolados, alternando com períodos de melhoria. A passagem da frente fria pelo oceano deixa o céu nublado e chuvoso e com temperaturas estáveis e em torno dos 23ºC no período da tarde. O tempo fica instável e pode chover a qualquer hora do dia, segundo o CGE.