Tempo fica nublado com chuva ao longo do dia em SP

A segunda-feira, 15, em São Paulo, começou com céu encoberto e chuva fraca em pontos isolados da capital. Para o restante do dia, o tempo não muda permanecendo com muita nebulosidade e chuvas de intensidade moderada em pontos da capital paulista, o que pode causar transtornos como alagamentos, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A máxima deve oscilar entre os 23ºC no período da tarde, de acordo com o CGE. O tempo deve permanecer nublado durante a semana, devido ao fortalecimento de uma frente fria sobre a região.