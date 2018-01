Tempo fica fechado e chuvoso nesta sexta em São Paulo

O tempo fica fechado e chuvoso ao longo do dia nesta sexta-feira, 29, na capital paulista, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O condição do tempo é decorrência do avanço da frente fria pela costa do Sudeste. O vento que vem do mar deixa a temperatura mais baixa, que deve oscilar entre os 18ºC à tarde.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a madrugada de sábado, 30, a sensação térmica deve oscilar entre os 10ºC, por conta dos ventos fortes. No fim de semana são esperadas pancadas de baixo volume de chuvas.