Tempo fica encoberto e pode chover ao longo do dia em SP

A manhã desta terça-feira, 10, começou com céu encoberto e o tempo deve permanecer assim durante o dia na Capital paulista, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A máxima deve chegar aos 26ºC. O sol pode aparecer entre nuvens, alternando com chuviscos durante a manhã. Há a possibilidade de pancadas de chuvas fortes, principalmente no fim da tarde e começo da noite, com grande potencial para alagamentos, segundo o CGE.