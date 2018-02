Tempo deve permanecer fechado neste sábado

SÃO PAULO - O tempo nebuloso deve permanecer em São Paulo durante o sábado, 6. De acordo com o Centro de gerenciamento de Emergências (CGE) há possibilidade de chuvas fracas e rápidas ao longo do dia ou de pancadas de chuva moderadas, de curta duração, em áreas isoladas da Região Metropolitana.

O aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, registrou, às 8h, temperatura de 19ºC. A máxima prevista para esta sábado é de 23ºC.

No fim da tarde e início da noite o tempo deve abrir, com céu mais claro e queda nas temperaturas, que podem chegar a 12ºC durante a madrugada. No domingo o dia deve começar frio, mas deve haver rápida elevação das temperaturas, que podem chegar aos 27ºC durante a tarde.