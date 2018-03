Tempo deve mudar em SP no feriado do 1º de Maio

O feriado na quarta-feira, 1, não vai dar praia. O tempo firme que atinge o Estado há duas semanas deve mudar exatamente no Dia do Trabalho, para a tristeza de muitos paulistas. Segundo previsão da Climatempo, a data poderá ser marcada por grande nebulosidade, queda de temperatura e até ocorrência de garoas.

As alterações já começam na noite de terça-feira, 30, com a passagem de uma frente fria pelo oceano. Regiões como o litoral, a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira terão o tempo mais frio e úmido.

Na capital, os termômetros não devem ultrapassar os 24 graus -- simplesmente a menor máxima prevista para toda a semana na cidade. A mínima, neste dia, vai girar em torno dos 17 graus.

"O sol pode até aparecer entre nuvens, mas fica bem diferente dos últimos dias", diz o meteorologista André Madeira, da Climatempo. Há possibilidade de garoa à noite. Em Santos, no litoral, onde a máxima deve ser de 23 graus, também existe risco de garoar de manhã.

Na quinta-feira, quando boa parte da população volta a trabalhar, também o sol volta a brilhar com mais intensidade. E a temperatura sobe, com máxima esperada de 26 graus na capital.

Umidade do ar. Porém, os dois primeiros dias úteis desta semana ainda continuam ensolarados em São Paulo. Na segunda-feira, 29, a variação térmica fica entre 15 e 27 graus na capital. Já na terça-feira, entre 16 e 28 graus. A umidade do ar, explica Madeira, deve diminuir e chegar a índices entre 25% e 30%, quando há estado de atenção. Nesses patamares, a recomendação é que consumo de água seja maior.

Neste domingo, 28, a máxima registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, na zona norte paulistana, foi de 25,6 graus e a mínima, de 14,3. A umidade do ar, à tarde, estava na casa dos 55%, considerada razoável.

A cidade de São Paulo está sem chuva significativa desde o último dia 14. No dia 18, houve algum chuvisco fraco de noite na zona norte, sem que, no entanto, tenha sido oficialmente registrado pelos órgãos meteorológicos.