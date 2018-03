Tempo de espera nas plataformas aumenta em 2010 Três das quatro linhas do Metrô apresentaram piora no intervalo entre os trens (tempo de espera) no último ano. Na Linha 3-Vermelha, esse índice passou de 110 para 120 segundos - aumento de 10%. Esse ramal tem um dos melhores índices do mundo, atrás apenas de Moscou e Paris. A companhia afirma que a chuva, que provoca redução na velocidade, foi o principal fator.