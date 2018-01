Tempo continua quente e sem chuva até sábado

O tempo vai continuar seco no Estado de São Paulo ao menos até sábado. A temperatura na capital continua alta, sem previsão de chuva. A máxima fica em torno de 30°C. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a umidade relativa continua baixa em função do bloqueio atmosférico, que impede a formação de nuvens e o avanço das frentes frias em direção ao Sudeste. A recomendação da Defesa Civil é que a população evite atividades ao ar livre entre 10h e 17h.