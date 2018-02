Tempo continua frio na capital paulista e máxima não supera 15ºC

SÃO PAULO - A madrugada desta quinta-feira, 7, foi fria e com chuviscos em alguns bairros da zona norte da cidade de São Paulo. Às 4 horas, a estação meteorológica automática da Cidade Ademar, na zona sul, registrava 11ºC.

No mesmo horário, o termômetro no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, registrava 12ºC. Durante o dia, a temperatura não deve diminuir muito. A máxima esperada para essa tarde é de 15ºC.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), a partir de sexta-feira, 8, o tempo segue estável e com predomínio de sol. As madrugadas devem ser frias com formação de nevoeiros e temperaturas mínimas oscilando em torno dos 7ºC, enquanto que durante o dia as temperaturas entram em elevação com máximas que podem chegar aos 18ºC.