Tempo continua fechado com temperaturas amenas em SP

O tempo permanece fechado com temperaturas amenas na capital paulista esta terça-feira, 17.

No Estado, áreas de instabilidade ganham força entre a tarde e o início da noite, provocando chuvas moderadas, por vezes fortes, principalmente no Vale do Paraíba, Baixada Santista, Leste da Grande São Paulo e Capital.

Em virtude da sequência de dias com chuvas, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) alerta para o risco de deslizamentos de encostas, além de potencial para transbordamentos de rios e córregos da região.

Nos próximos dias, o tempo não muda. A previsão indica sequência de dias chuvosos principalmente entre a tarde a noite. O sol aparece entre muitas nuvens e por curtos períodos. As temperaturas não devem subir muito e a máxima não ultrapassa os 26ºC.