Tempo continua aberto até a tarde de domingo

O feriado de Corpus Christi segue com tempo firme na Grande São Paulo. A previsão para hoje é de sol forte quase o dia todo. "Há possibilidade de névoa no começo da manhã, mas que logo se dissipa e dá lugar ao sol", prevê Josélia Pegorin, da Climatempo. O dia amanhece ligeiramente frio, mas a temperatura sobe rápido pela manhã e a tarde será quente, com temperatura de até 27ºC.

Uma mudança no tempo é esperada no fim de semana, por causa da chegada de uma nova frente fria. O sábado ainda será um dia com calor na Grande São Paulo. A frente fria começa a trazer algumas nuvens para a região, mas sem risco de chuva. As mudanças no tempo começam a ocorrer no domingo.