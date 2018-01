Tempestades matam três e desalojam 3.448 As tempestades de segunda-feira ainda provocaram transtornos em várias regiões do Rio Grande do Sul ontem. Um levantamento divulgado pela Defesa Civil confirmou que três pessoas morreram, uma ficou ferida, uma continua desaparecida e outras 3.448 estão desalojadas ou desabrigadas.