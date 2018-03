Tempestade solar atrapalha comunicação e atrasa voos em aeroportos brasileiros Uma tempestade solar ocorrida na região amazônica provocou ontem o atraso de alguns voos no País. O fenômeno ocorreu por volta das 14 horas e durou cerca de 20 minutos. Por questão de segurança, os controladores de voos decidiram suspender a decolagem dos aviões que ainda estavam em solo nos aeroportos da região, como o de Manaus. Segundo a Aeronáutica, os aviões que estavam voando no momento não tiveram problema de contato com o centro de controle.