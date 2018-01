Temperaturas em São Paulo devem cair neste fim de semana

SÃO PAULO - O paulistano vai ganhar um alívio no calor neste fim de semana. De acordo com a previsão do instituto Climatempo, a temperatura deve cair um pouco em São Paulo. A máxima não vai passar dos 26º C no sábado, 17, e dos 24º C no domingo, 18, enquanto que as mínimas serão de 18º C e 17º C respectivamente.

O clima mais ameno chega depois da terceira madrugada mais quente do ano. Na madrugada desta sexta-feira, 16, a temperatura foi de 23,5º C, ficando atrás somente dos 24,5º C de 2 e 10 de janeiro e dos 23,9º C registrados no primeiro dia do ano. Durante o dia, a máxima registrada foi de 35,7ºC, mas a previsão para esta noite é de temperaturas entre 18ºC e 19ºC.

O motivo do calor nos últimos dias em São Paulo é explicado pela massa de ar quente que se encontra na região. Por conta dela, há a diminuição da formação de nuvens e de chuvas. No entanto, essa massa perde força a partir da tarde desta sexta.

Além disso, o Sudeste começa a sofrer a influência de uma frente fria. Esses dois aspectos fazem com que o sábado e domingo sejam mais amenos em relação aos últimos dias.

O fim de semana menos quente, porém, não significa que o calor vai dar uma trégua no restante de outubro. Já na segunda-feira, 19, as temperaturas começam a subir novamente. A previsão é de máxima de 30º C, enquanto que a mínima deve ser de 15º C na madrugada.

De acordo com dados do Climatempo, outubro normalmente registra uma média de temperaturas máximas de 25º. Apenas em quatro dias desde o início do mês a máxima ficou abaixo ou igual à média climatológica.