Temperaturas caem em São Paulo e pode gear na Serra da Mantiqueira

SÃO PAULO - As temperaturas caíram em São Paulo nesta terça-feira, 5, e a previsão é de que o frio continue nos próximos dias. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a capital paulista registrou 12,6ºC por volta das 8h30 desta terça. Nas próximas horas desta noite, os termômetros na cidade devem marcar 10ºC.

Nesta quarta-feira, 6, a previsão é de que a cidade de São Paulo registre a mínima de 8ºC. No Estado, a temperatura pode ficar negativa, chegando a -1ºC, na região serrana.

Na madrugada desta quarta-feira, o Inmet prevê nova geada na Serra da Mantiqueira. O fenômeno aconteceu pela última vez nos dias 30 e 31 de julho, mas a intensidade deve ser maior nesta quarta por causa do tempo seco, explica o meteorologista do Inmet, Marcelo Schneider.

O tempo seco deve preocupar os paulistanos nos próximos dias. Segundo medições do Inmet, a umidade relativa do ar pode chegar a 18% nesta quarta-feira e a 15% na quinta.