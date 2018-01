Temperatura vai a 12,4ºC e SP tem madrugada mais fria do ano

Termômetros caíram a 12,4ºC no Mirante de Santana, recorde de frio do ano. Foto: Werther Santana/AE

A cidade de São Paulo registrou um novo recorde de frio na madrugada deste domingo, 17. A temperatura mínima foi de 12,4ºC no Mirante de Santana, na zona norte da cidade. No sábado, a mínima foi de 12,8ºC. A tarde do sábado também foi fria, com máxima de 19,6º C, menor valor registrado às 15 horas, mas que já havia sido registrado no dia 5 de janeiro.

Além da capital, a madrugada deste domingo foi a mais fria do ano também em algumas cidades do interior paulista. Em São Carlos, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou mínima de 10,7ºC. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a mínima foi de 4,7ºC e o recorde anterior era de 6,1ºC, no dia 8 de maio.

A temperatura foi mais baixa na medição feita pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) em Itaquera, que atingiu 10,9ºC na madrugada deste domingo. Trata-se também da temperatura mais baixa do ano, segundo a CGE, que tem vários pontos de aferição distribuídos pela cidade.