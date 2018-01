Temperatura sobe no fim de semana, mas previsão é de chuva

Depois de dias frios e com chuva em São Paulo, as temperaturas devem subir no fim de semana. No entanto, a previsão é de pancadas de chuvas rápidas, segundo a Climatempo. No sábado, a mínima ainda fica nos 13ºC e a máxima não passa dos 26ºC. No domingo, a mínima prevista é de 16ºC e a máxima pode chegar aos 29ºC.

No norte e nordeste paulista há previsão de pancadas de chuvas rápidas no período da tarde. No domingo, o sol e o calor devem predominar em todo o Estado. À tarde o tempo abafado faz com que as nuvens aumentem em São Paulo e há mais chance de pancadas de chuva.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta sexta, o sol volta à capital. No decorrer do dia, o sol retorna e eleva gradativamente as temperaturas com máximas chegando aos 21ºC. Não há previsão de chuvas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).