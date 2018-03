Temperatura sobe, mas dia fica nublado e pode chover no carnaval em SP

SÃO PAULO - A previsão do tempo para o feriadão de carnaval em São Paulo não é tão boa quanto o esperado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva contínua e as baixas temperaturas dos últimos dias dão uma trégua, mas o sol e o calor não devem ser tão intensos.

Nesta sexta-feira, 4, o tempo fica nublado na capital paulista e podem ocorrer chuvas, segundo a previsão. A temperatura máxima prevista é de 24ºC e a mínima é de 16ºC.

No sábado, a temperatura sobe mais e pode chegar até os 27ºC. Mas ainda há previsão de nebulosidade e possíveis pancadas de chuva, principalmente no fim do dia. No domingo, também pode chover em áreas isoladas, mas a temperatura fica mais elevada e a máxima prevista é de 29ºC.

No litoral de São Paulo, a previsão também é de dias nublados e com possibilidade de chuvas ocasionais. A temperatura máxima prevista é de 26ºC e a mínima é de 18ºC.