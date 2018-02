Temperatura sobe mas céu continua nublado nesta sexta-feira em SP

SÃO PAULO - A sexta-feira, 26, terá temperaturas em alta, nebulosidade e pancadas de chuva isoladas no Estado de São Paulo, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na capital, os termômetros ficam entre 18°C e 29°C, mas o céu permanece fechado, com aberturas de sol e chuva pontual no período da tarde.

As temperaturas em todo o Estado se elevam até segunda-feira e a expectativa é de um fim de semana de sol, embora seja esperado aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde - especialmente na região sul. As máximas previstas na cidade de São Paulo ficam em 33 º C no sábado, 34 º C no domingo e 35 º C na segunda-feira.

No domingo, áreas de instabilidade surgem à tarde, podendo avançar sobre a capital. Para a segunda-feira, há previsão de muito calor em todo o Estado, com redução da nebulosidade e a chegada de ventos quentes soprando do norte do Estado.