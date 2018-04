Temperatura sobe hoje e faz sol. Chuva volta à tarde São Paulo deve ter mais um início de noite hoje com fortes pancadas de chuva e trovoadas generalizadas, apesar de o sol aparecer e de a temperatura ter elevação durante a manhã e a tarde. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até o fim da semana, a temperatura volta a cair com a chegada de uma frente fria, que deixará o tempo mais instável a partir de quinta-feira.