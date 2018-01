Temperatura sobe e SP registra 2º dia mais quente do ano

O tempo firme e o calor fizeram com que os termômetros em São Paulo atingissem 33,6ºC na tarde desta terça-feira, 3. Este é o segundo dia mais quente do ano, ficando atrás do mês de março, quando a temperatura chegou a 34,1ºC. A máxima foi registrada por volta das 15 horas na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no mirante de Santana, na zona norte.

Também nesta tarde, a Defesa Civil municipal decretou estado de atenção para todas as regiões da cidade devido a baixa umidade relativa do ar. De acordo com o órgão, o estado de atenção é decretado sempre que a umidade do ar fica abaixo dos 30%. Às 14h30, a umidade oscilava entre 23% e 27% na capital.

Por isso, a Defesa Civil recomenda que a população evite atividades ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17 horas, não pratique exercícios das 11h às 15h e beba bastante líquidos para evitar desidratação.