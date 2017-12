Temperatura sobe e sol volta a aparecer nesta semana em SP

O sol volta a aparecer, entre nuvens, no decorrer do dia nesta segunda-feira, 5, na capital paulista, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Durante a semana, o sol volta a predominar e as temperaturas entram em elevação.

A manhã começou com muita nebulosidade e no decorrer do dia o sol retorna entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, que devem oscilar entre os 28ºC no período da tarde na Capital paulista. Não há previsão de chuva.

No decorrer da semana, as mínimas oscilam em torno dos 19ºC, enquanto que as máximas chegam aos 30ºC. As chuvas retornam na forma de pancadas a partir da tarde de quarta-feira com a propagação de uma frente fria.