Temperatura sobe à tarde e São Paulo sai do estado de atenção

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção e retornou ao estado de observação às 13h40 desta sexta-feira, 2, pois a temperatura subiu e chegou aos 16ºC. No meio da manhã, a cidade registrou 12ºC com sensação térmica de 8ºC.

Segundo meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a tarde prossegue com predomínio de sol e temperaturas em gradativo declínio. A umidade relativa do ar se encontra em torno de 53%. No período da noite as temperaturas caem ainda mais e de madrugada devem oscilar entre 7ºC a 8ºC. Não há expectativa de chuva.

Essa condição meteorológica de frio, poucas nuvens e umidade relativa em queda continua nos próximos dias. O final de semana será de tempo aberto com frio durante as madrugadas e início das manhãs. Entretanto, as temperaturas máximas começam a se elevar a partir do domingo, quando a máxima chega aos 25ºC.