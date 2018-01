Temperatura só volta a subir a partir de 4ª-feira

De acordo com a empresa Climatempo, o calor só deve voltar à capital na quinta-feira.

Recorde. A tarde de ontem foi a mais fria do ano. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a capital registrou a menor temperatura máxima de 2010: 14,1 graus no Mirante de Santana, na zona norte, abaixo dos 14,5 graus registrados em 4 de agosto.

Em Santos, no litoral, ventos fortes em mar aberto causaram ressaca. Na ponta da praia, o mar chegou a invadir o passeio junto à orla. O fenômeno pode se repetir hoje, por causa da combinação entre um ciclone extratropical com a maré alta. As ondas podem chegar a até 2 metros.

Abaixo de zero. No Sul do País, cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul viram os termômetros registrarem índices negativos. Em General Carneiro, no centro-sul paranaense, o frio chegou a -2,7 graus. Cidades como Maringá (3,2 graus) e Paranavaí (3,9 graus) tiveram as mais baixas temperaturas mínimas do ano. Na capital, Curitiba, os termômetros foram a 6 graus.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Santa Catarina o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou -2 graus em Urubici, recorde no fim de semana. No Rio Grande do Sul, houve geada cidades como Uruguaiana, Iraí, São Luís Gonzaga e Santa Maria. Porto Alegre teve mínima de 8,5 graus. e Quaraí amanheceu com zero grau.