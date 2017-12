Temperatura provoca geada e chega a 2,3° C em Campos do Jordão

SOROCABA - A temperatura mínima chegou a 2,3º C na madrugada deste domingo, 11, em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo. É a menor temperatura deste ano no Estado de São Paulo, conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A onda de frio chegou acompanhada de geada no fim de outono, faltando dez dias para o início do inverno, no próximo dia 21. De manhã, carros que ficaram ao relento tinham uma fina camada de gelo cobrindo lataria e para-brisas.

Em Piedade, a temperatura baixou para 3º C e a geada atingiram lavouras de hortaliças, com a queima das folhas. O frio também causou geadas leves em Barretos, na região norte do Estado, onde a temperatura mínima chegou a 4,4º C durante a madrugada. Numa região onde a população está acostumada às altas temperaturas, a frente fria fez a sensação términa despencar para 2,7º C, segundo a Somar Meteorologia.

Em Campinas, a temperatura de 7.6º C às 4 horas da madrugada também foi a mais baixa do ano na cidade, conforme o registro do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp. De acordo com a meteorologista Ana Maria Ávila, a queda na temperatura foi causada pela chegada de uma frente fria na sexta-feira. Segundo ela, a madrugada de segunda-feira não será tão gelada, mas uma nova frente fria pode chegar ao Estado entre a noite de segunda e a terça-feira, com possibilidade de voltarem as chuvas.