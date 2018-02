Temperatura no RS ficará abaixo de zero A quinta onda de frio do ano chega ao Rio Grande do Sul nesta semana e será a mais intensa. As madrugadas ficarão geladas entre amanhã e sexta-feira. O 8.º Distrito de Meteorologia prevê geada, com temperatura mínima de -3°C ao amanhecer de quinta e máxima de 16°C na tarde de sexta-feira. Para São Paulo, a previsão é de grande volume de chuva entre hoje e quinta-feira e frio intenso entre quinta e sexta-feira.