Temperatura mínima na capital é a maior do ano: 24,1º

A cidade de São Paulo teve nesta terça-feira,3, a temperatura mínima mais alta do ano: 24,1º C. Índice semelhante só foi atingido em março de 2005, quando a mínima chegou a 24º, segundo informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Já a temperatura máxima foi hoje de 32,º por volta das 15h, não ultrapassando a máxima atingida no domingo, 1, que foi de 34,1º. Segundo o Inmet, a previsão do tempo para a capital nesta quarta-feira é de temperatura em declínio, devendo atingir a máxima de 29º, com tempo parcialmente nublado.