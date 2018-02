Temperatura máxima em São Paulo não deve passar de 18ºC nesta quarta-feira

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo amanheceu nesta quarta-feira, 6, com muitas nuvens sobre a região metropolitana e na capital. Os termômetros no início da manhã marcavam em torno dos 13ºC em vários bairros da cidade.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), uma frente fria de fraca intensidade avança pelo oceano, mas provoca apenas variação de nuvens e garoa ocasional no período da manhã. Nesta quarta-feira, a temperatura máxima oscila em torno de 18ºC, enquanto que a umidade relativa permanece em níveis confortáveis, acima dos 60%.

Na quinta-feira, o dia ainda permanece com céu nublado e sem previsão de chuvas significativas. A mudança na direção dos ventos traz umidade do oceano e aumento de nebulosidade na faixa leste do Estado de São Paulo inibindo a elevação das temperaturas, que não devem passar dos 18ºC.

A partir da sexta-feira, a quantidade de nuvens diminui e o frio volta a aumentar, com temperaturas em torno dos 7ºC ao amanhecer.