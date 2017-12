Temperatura máxima em São Paulo chega a 32°C nesta sexta-feira

O paulistano enfrenta sol e tempo parcialmente nublado nesta sexta-feira, 27. A temperatura máxima na capital é de 32°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e a mínima chega a 20°C. De acordo com a medição do órgão há a possibilidade de chuvas nesta sexta em áreas isoladas da cidade, principalmente no fim da tarde e à noite.

Já no noroeste e no sudoeste do Estado há condições favoráveis para chuva moderada a forte com trovoadas e rajadas de vento.

O fim de semana na capital também terá sol no sábado e pancadas de chuva no domingo. O sábado será nublado ou com poucas nuvens, segundo o Inmet, com previsão de temperatura mínima de 21°C e máxima de 32°C. Já o domingo será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 19°C e máxima de 27°C.

Ar. A qualidade do ar na capital ao meio dia desta sexta é boa em 23 pontos da cidade e moderada em Parelheiros e na Marginal Tietê na altura da ponte dos remédios, segundo painel de monitoramento da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb).

Praias. Quem vai aproveitar o tempo aberto para viajar para o litoral deve prestar atenção na qualidade da água do mar. O último monitoramento da Cetesb nas praias paulistas, de 23 de novembro a 21 de dezembro deste ano, mostra que a Praia Grande, no litoral sul, tem 11 praias impróprias para o banho (Canto do Forte, Guilhermina, Vila Tupi, Vila Mirim, Vila Caiçara, Flórida, Boqueirão, Aviação, Maracanã, Real, Jardim Solemar). Apenas a praia de Ocean está própria para o banho.

A cidade de São Vicente, também no litoral sul, tem cinco praias impróprias: Praia da divisa, Gonzaguinha, Itararé - posto 2, Milionários e Prainha. Apenas a praia da Ilha Porchat está adequada.

Em Bertioga, no litoral norte, apenas uma está imprópria: a praia de Enseada no trecho em frente à Rua Rafael Costabili. Santos e Guarujá, no litoral sul, também possuem apenas uma das praias impróprias: a Ponta da Praia e Perequê, respectivamente.