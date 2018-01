Temperatura em SP pode passar dos 30ºC nos próximos dias

SÃO PAULO - Os paulistanos devem deixar os agasalhos no guarda-roupa nos próximos dias. O frio registrado no último final de semana vai dar espaço para o calor, com temperaturas que podem passar dos 30ºC nos próximos dias, segundo previsão da Climatempo.

A região Sudeste recebe os ventos do norte, quentes e secos, que devem fazer com que a temperatura aumente e a umidade relativa do ar caia. Não há previsão de chuva para os próximos dias. "A umidade não deve chegar a uma condição extrema, mas pode ficar abaixo dos 40%", explica o meteorologista César Soares, da Climatempo.

Segundo ele, até o final de semana, as temperaturas podem passar dos 30ºC, cenário muito diferente do que o que foi registrado no sábado e no domingo, quando os termômetros chegaram a marcar 12,5ºC, o segundo recorde de temperatura do ano. A marca mais baixa havia sido registrada em 27 de junho (10,6ºC).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Climatempo, as variações de temperatura são comuns em São Paulo porque o Estado está localizado em uma área estratégica - sob influência de frentes frias e ventos do Norte. "A região de São Paulo está em latitudes subtropicais, sujeitas a grandes variações do tempo, com a ação de sistemas de grande escala como as frentes frias", explica Soares. Nesta terça-feira, segundo o meteorologista, ainda podem ocorrer pancadas de chuva no Estado e a capital pode registrar até 27ºC.