Temperatura em SP deve despencar 13°C até sábado

Neste feriado, o clima quente que predominou na capital e na maior parte do Estado de São Paulo nos últimos dias vai mudar. Para tristeza dos que queriam aproveitar os dias livres para viajar para o litoral, ou daqueles que já pensavam em brincadeiras em espaços ao ar livre, as previsões são de dias frios, fechados e com muita chuva.

Segundo o meteorologista da Climatempo André Madeira, uma frente fria que vem do Sul e chega hoje ao Estado influenciará o tempo até domingo. "Mesmo indo embora, resquícios da frente fria vão permanecer por todo o fim de semana. No sábado e no domingo, o sol deve sair por algumas horas, mas a temperatura continua baixa", diz.

Em São Paulo, a previsão para hoje é de que a temperatura mínima seja de 15ºC e a máxima, de 24ºC. Amanhã, os termômetros caem mais e ficam entre 13ºC e 19ºC. Como ontem a temperatura máxima, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi de 32,7ºC, a expectativa é que a temperatura caia até 13ºC em três dias.

No sábado e no domingo, a situação melhora um pouco. De acordo com Madeira, o predomínio ainda é de céu nublado, mas o tempo abre por alguns instantes sobretudo no fim da manhã e no início da tarde. "No domingo, há possibilidade de um pouco de sol nesse período", afirma. A temperatura, porém, continuará baixa. Na capital, os termômetros devem ficar entre 12ºC e 20ºC no sábado. Por causa do sol no domingo, a máxima deve ser maior: 24ºC. A mínima também será de 12ºC.

Interior. A frente fria ainda influenciará todo o interior hoje, com declínio acentuado de temperatura e chuvas. Amanhã, no entanto, o sol deve voltar ao Centro-Oeste. No litoral e no Vale do Paraíba, a situação é semelhante à da capital. O tempo ficará fechado durante todo o fim de semana, mas a intensidade da chuva deve diminuir, com possibilidade de sol no domingo.