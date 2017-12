Temperatura em SP cai 17°C em 24 horas

Uma frente fria fez a temperatura cair bruscamente no Sudeste e Sul do País ontem. Em 24 horas, termômetros desabaram 17 graus na capital paulista. A neve apareceu em municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E a expectativa dos meteorologistas é de que o tempo frio continue nos próximos dias.

Em São Paulo, a temperatura chegou a 10 graus às 17h, segundo medição feita no Mirante de Santana, zona norte, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O vento forte e a garoa criavam uma sensação térmica ainda mais baixa. Na terça-feira, por volta das 16h, a mesma estação meteorológica marcava 27,6 graus. No Estado, está prevista a formação de geada entre hoje e amanhã, principalmente nas cidades próximas do Paraná. O fenômeno não deve acontecer na capital, que registra índices de umidade relativa do ar mais altos - o que não favorece a formação de geada.

Neve. Moradores de pelo menos quatro municípios do Rio Grande do Sul viram neve ontem. O fenômeno teve intensidade fraca e durou poucos minutos em Bom Jesus, Cambará do Sul, São José dos Ausentes e Passa Sete. Na metade sul do Estado, onde o céu estava limpo, ocorreram geadas em Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, Uruguaiana e Bagé, onde o fenômeno foi mais forte.

A temperatura mínima foi de 0,9 grau em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, e a máxima de 15,9 graus em Torres, no litoral norte. A previsão do 8.º Distrito de Meteorologia indica a perspectiva de mais geadas até sábado. A temperatura deve aproximar-se de zero em todas as madrugadas, até domingo, mas deve subir ao longo da tarde, podendo chegar a 16 graus hoje e 23 graus no domingo, segundo os meteorologistas.

Os moradores de São Joaquim (SC) também notaram neve ontem. Os primeiros flocos caíram às 6h, quando a cidade registrou temperatura de 1,1 grau. Por volta das 08h10, os termômetros já marcavam 0,5 grau. Entre 6h e 8h30, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura da cidade, a neve chegou a acumular em alguns pontos, especialmente nas áreas mais rurais. Foi o terceiro registro de neve em São Joaquim no ano.