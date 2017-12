Temperatura em São Paulo cai 10°C em apenas 24 horas

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo teve queda de 10°C em 24 horas, informou nesta terça-feira, 21, a Climatempo. Às 15 horas de segunda-feira, a temperatura na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, era de 25°C. Já nesta terça-feira os termômetros chegaram a 15°C no mesmo horário, mas com sensação térmica de 11°C por causa dos ventos.

A mudança no tempo foi provocada por uma frente fria que chegou ao Estado. O ar polar se intensificou durante a tarde e causou a acentuada queda da temperatura. Pela manhã, a sensação foi de um ligeiro abafamento, mas no meio a tarde a sensação já era de frio.

A máxima não passou dos 21,4°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A noite desta terça poderá ter sensação de 10°C em vários pontos da cidade.

Próximos dias. A previsão para a Grande São Paulo para esta quarta-feira é de mais frio. O ar polar continuará sobre a região e o excesso de nuvens vai esconder o sol o dia todo o que, aliado ao vento gelado, contribuirá para uma sensação térmica ainda mais baixa. A máxima não deve passar dos 17°C.

Os termômetros voltam a subir a partir de quinta-feira e as tardes ficam mais quentes até o sábado, mas sem calor exagerado.