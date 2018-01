Temperatura deve cair em São Paulo

SÃO PAULO - A temperatura na capital paulista deve cair na madrugada desta quinta-feira, 24, com previsão de mínima oscilando em torno dos 12ºC, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo.

Nesta quarta-feira, 23, o sol apareceu entre nuvens, o que favoreceu a elevação das temperaturas. No início da tarde, os termômetros registraram 20ºC.

Para os próximos dias, o CGE prevê o retorno do tempo seco e estável para a Grande São Paulo. Apesar do frio nas madrugadas, o predomínio de sol vai elevar as temperaturas no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno dos 12ºC, enquanto que as máximas chegam aos 26ºC na cidade.