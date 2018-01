Temperatura deve cair 11 ° em SP; no Paraná, temporal deixa 200 mil sem luz A temperatura amanhã deve chegar a 17ºC em São Paulo durante a noite, 11º a menos do que a máxima de ontem, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima não deve passar dos 22ºC. Já a umidade relativa do ar deve sair dos níveis de atenção. Ontem, ficou em 40% - o nível crítico é abaixo de 30%. Uma frente fria que chega à capital deve trazer chuva. Em Curitiba, ela já causou estragos: um temporal provocou alagamentos nas ruas, queda de galhos e deixou sem luz aproximadamente 200 mil pessoas em 30 bairros. Duas casas desabaram. No entanto, não há registro de feridos ou desabrigados. No interior do Paraná, a chuva dura dois dias e afetou cerca de 2 mil pessoas.