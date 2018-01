Temperatura despenca 10°C em SP e fim de semana deve ser ainda mais frio

SÃO PAULO - A temperatura em São Paulo despencou na tarde desta sexta-feira, 18, e pegou de surpresa os paulistanos que já estavam se acostumando com o calor do dia anterior. Segundo a Climatempo, a máxima registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi de apenas 21,4ºC, contra 31ºC na quinta.

Para quem não gosta de calor, a notícia é boa: as temperaturas devem cair ainda mais no fim de semana e as madrugadas de sábado, 19, e domingo, 20, podem ser as mais frias para o mês novembro nos últimos cinco anos, segundo previsões da Climatempo. As mínimas previstas para o sábado e o domingo são 13ºC e 11ºC, respectivamente.

Segundo a Climatempo, o fim de semana começa nublado, úmido e frio. Haverá sol, mas entre nuvens e insuficiente para esquentar o ar polar que toma conta da região. A previsão é de uma madrugada gelada de sábado para domingo, com temperaturas na casa dos 10ºC. Durante o dia, o sol aparece mais forte e reduz a sensação de frio em relação ao dia anterior.

Mar. Mesmo sem chuvas previstas no Estado de São Paulo, há alertas para ressaca marítima. A Marinha do Brasil mostra risco de mar agitado entre Laguna (SC) e São Sebastião (SP) até as 22 horas de domingo, 19.

O mar também pode ficar agitado no litoral do Estado do Rio e na costa do Espírito Santo. As ondas podem chegar a 3,0 metros no Rio e a 2,5 metros no litoral capixaba.