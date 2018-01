Temperatura desaba e mínima é de 15ºC nesta sexta na capital

A temperatura desabou na capital paulista - que chegou a registrar quase 30ºC no meio da semana. Nesta sexta-feira, 15, o dia fica encoberto e com chuva leve e isolada ao longo do dia, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). À tarde, a temperatura mínima deve ficar em torno dos 15ºC.

A passagem de uma frente entre durante a madrugada desta sexta provoca chuvas leves e isoladas ao longo do dia, alternadas com períodos de céu encoberto. A grande quantidade de nuvens e o avanço de uma massa de ar frio sobre o Estado mantêm as temperaturas mais baixas e o dia será frio, com a mínima chegando a 15ºC à tarde.

Com o afastamento da frente fria, a massa de ar frio avança sobre o Estado de São Paulo e o sol volta a aparecer neste sábado, ainda com sensação de frio e as temperaturas devem oscilar entre os 20ºC.