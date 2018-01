Temperatura de SP deve variar 14ºC nesta quarta

SÃO PAULO - Esta quarta-feira, 28, promete ser mais um dia de "efeito cebola" para os paulistanos. Com mínima de 13ºC registrada de madrugada, a cidade de São Paulo deve esquentar ao longo dia até a temperatura atingir 27ºC à tarde, segundo informações o Climatempo.

A variação de 14ºC deve acontecer por causa do afastamento de uma massa de ar polar, que também trazida por uma frente fria no fim de semana, e também pelo sol forte. Não há previsão de chuva, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A capital deve registrar temperatura máxima entre meio-dia e 14 horas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Climatempo informa, ainda, que uma nova frente fria deve avançar pelo litoral de São Paulo, mas sem muita força. A quinta-feira, 29, deve amanhecer com sol, mas a tendência é que a nebulosidade aumente durante o dia. A temperatura, no entanto, vai permanecer instável, com mínima de 14ºC e máxima de 28ºC.