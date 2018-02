Temperatura chega a -5°C em SC; frio vai continuar Santa Catarina e o Rio Grande do Sul estão enfrentando a semana mais fria do ano, com geadas e temperaturas negativas. A região gaúcha de Campos de Cima da Serra tem uma pequena perspectiva de neve para hoje. O fenômeno é provocado pela passagem de duas massas de ar polar. A primeira começou no domingo. A segunda chegou ontem.