Temperatura chega a 40 ºC no litoral norte

ILHABELA - O forte calor registrado nesta terça-feira, dia 31, levou uma multidão às praias do litoral norte paulista. Às 8h os termômetros registravam 34 ºC e, às 13h, a temperatura chegou a 40 °C.

"Há muitos anos eu não enfrentava um calor tão forte assim no litoral norte", disse a empresária Marcia Clemente, de 35 anos, que atua no ramo imobiliário e frequenta Ilhabela há 10 anos. Sua amiga Jaqueline Leônidas, 31, disse ter perdido as contas da quantidade de garrafas de água mineral que ingeriu somente na parte da manhã. "Está insuportável".

A personal trainer Solange Frazão, que ontem estava na Praia do Curral, também em Ilhabela, reclamou do forte calor. Conhecida por ensinar cuidados com a saúde na TV, ela disse ter ingerido sucos naturais e água mineral para se hidratar. O ator Julio Rocha, que interpreta o médico Jacques na novela Amor à Vida, se revezava entre a água do mar e a piscina de um hotel onde está hospedado com a família, para amenizar o forte calor.

Com o forte calor, até mesmo as praias menos frequentadas estavam lotadas. Já nas mais conhecidas, era praticamente impossível achar um lugar na areia já às 9h. Empresas de locação de barcos, stand up paddle, caiaques e bananas boats também comemoraram o calor, já que os turistas preferiram ficar na água na maior parte do tempo.