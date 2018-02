Temperatura cairá ainda mais em São Paulo

SÃO PAULO - Com 6,9 °C, a manhã desta terça-feira, 23, foi a terceira mais fria na cidade de São Paulo neste ano. A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), que prevê temperaturas ainda mais baixas na quarta-feira, 24. Após a passagem de uma frente fria nesta madrugada, a previsão é de que a massa de ar polar que chegou na cidade mantenha o tempo chuvoso e com temperaturas baixas até o final da semana. A previsão é de 5 °C na manhã desta quarta-feira.

Por volta das 7 horas, o CGE registrou 6,9°C, em Parelheiros, marca que ficou atrás apenas das temperaturas registradas na Capela do Socorro nos dias 8 de maio (4,1°C,) e 18 de julho (6,7°C). "Pelo menos até quinta-feira haverá condições de chuva e a sensação térmica vai se manter muito baixa. O sol deve voltar a partir de sexta-feira, mas ainda vai fazer muito frio", explica o meteorologista do CGE Thomaz Garcia.

Ainda de acordo com o CGE, não há previsão de formação de neblinas e nem geadas. A manhã desta quarta-feira deve ser a segunda mais fria do ano, com previsão de 5°C.