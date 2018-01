Temperatura cai quase 10 ºC em 24 horas em SP

SÃO PAULO - Na última semana do inverno, a cidade de São Paulo teve uma queda de temperatura de quase 10 ºC em 24 horas, passando de 27 ºC às 15 horas de ontem para 18,2 °C no mesmo horário nesta terça-feira, 20. Segundo a Climatempo, as temperaturas voltam a subir a partir de quinta-feira, mas o primeiro final de semana da primavera terá um clima mais ameno.

"É comum acontecer isso no final do inverno. Tivemos a entrada de uma frente fria com uma massa de ar polar, que foi responsável por essa queda de temperatura. Devemos observar isso no início da primavera, teremos alguns dias mais quentes e outros mais nublados e frios", diz Marcelo Pinheiro, meteorologista da Climatempo.

Para esta quarta-feira, a previsão para a capital é de céu nublado e a temperatura vai variar entre 10 ºC e 20 ºC. "A partir de quinta, teremos diminuição da nebulosidade e sol deve predominar. A temperatura sobe à tarde."

Segundo Pinheiro, o final de semana terá uma nova queda de temperatura. "Mais uma frente fria vai passar pelo litoral e deve mudar o tempo ao longo do sábado. O domingo será nublado, com chuvisco e com queda de temperatura."