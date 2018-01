Com chuvas, temperatura cai e há risco de alagamentos em São Paulo

SÃO PAULO - A chegada de uma frente fria em São Paulo no fim deste domingo, 5, deixou a região metropolitana em alerta para alagamentos. A expectativa é de semana chuvosa e com temperatura máxima de 26º.

Às 19h30 deste domingo, apenas a avenida Pompéia estava interditada por conta de alagamento. O trânsito foi transferido e as rotas alteradas na altura da rua Palestra Itália. A pista foi liberada às 20h10 e o tráfego normalizado.

Dentre as linhas do metrô, apenas a 5 Lilás apresentou lentidão. As linhas Rubi, Esmeralda e Safira, da CPTM, também trafegam com velocidade reduzida.

As chuvas devem permanecer nos próximos dias, segundo estimativa do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Na segunda-feira, 6, o tempo ficará fechado e chuvoso na capital e região metropolitana com possíveis temporais na madrugada e início da tarde. A temperatura máxima não deve passar dos 25º.

A garoa deve marcar a terça-feira, 7. O vento úmido fará com que os termômetros oscilem entre 18ºC e 26ºC.