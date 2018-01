Temperatura cai 14ºC em menos de 24h

Paulistanos enfrentaram nesse domingo, 27, chuva e frio, depois de um sábado de sol forte e calor de 31°C. A temperatura na cidade caiu 14°C em menos de 24 horas, e a mínima chegou a 17°C. Em alguns locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a chuva trouxe ainda mais emoção ao momento do fechamento dos portões, às 13 horas.

A mudança no tempo ocorreu com a vinda de uma frente fria do Sul do País, que chegou ao Sudeste ontem. A umidade relativa do ar ficou em 80%.

Nesta segunda-feira, 28, o tempo amanhece nublado, mas deve ter sol ao longo do dia, com chuviscos à noite e durante a madrugada. A temperatura deve variar entre 13°C e 20°C na capital. Já no Estado, a mínima esperada é de 8°C, na região da Serra da Mantiqueira. Mas ainda haverá termômetros registrando até 32°C, em cidades como Lins e Valparaíso, no noroeste paulista.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria já está atuando na maior parte dos Estados de São Paulo e do Rio e no sul de Minas Gerais. As chuvas e a nebulosidade são causadas pelo contraste térmico entre a massa de ar polar e o ar quente da região, que é empurrado pela frente fria.

Nesta terça-feira, 29, a temperatura na capital deve variar entre 12°C e 23°C. Já no Estado, a mínima esperada é de 6°C e a máxima, de 33°C.

Do sul ao nordeste do Estado, paulistas devem separar os casacos e guarda-chuvas até quarta-feira. No entanto, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o Estado não deve enfrentar chuvas fortes.

Por causa da direção do vento, as pancadas mais fortes previstas para a região foram levadas para o Rio de Janeiro e Minas Gerais.