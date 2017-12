Temperatura cai 11°C em SP após pancada de chuva

O meteorologista da Climatempo Vitor Kratz diz que a chuva amenizou o calor, já que veio acompanhada de uma frente fria. A temperatura, que chegou aos 31°C ao meio-dia, caiu para 20°C em alguns pontos da cidade. "Mas, na segunda (hoje), apesar de não ter sol forte, o tempo continuará abafado", afirma Kratz.

Janeiro começou com poucas chuvas na capital. "Temos menos precipitação do que o esperado, por causa de uma alta pressão que dificulta o avanço da frente fria. As chuvas de dezembro ficaram concentradas no Espírito Santo e em Minas Gerais", diz.

O calor e a entrada da brisa marítima hoje provocarão pancadas isoladas à tarde, A máxima será de 32°C.