Temos de reconhecer papel do Enem, apesar de contratempos O Enem é desde 2009 um instrumento de seleção para o ensino superior. Sua aplicação, no mesmo dia e hora para todos os inscritos - neste ano foram mais de 7 milhões - em diversos locais do País implica uma logística que não envolve só a aplicação, mas também complexos cuidados com o sigilo. É um trabalho hercúleo.