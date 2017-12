Temos de parar de investir em avenidas

COORDENADOR DE ARQUITETURA DO MACKENZIE, Valter Caldana, COORDENADOR DE ARQUITETURA DO MACKENZIE, Valter Caldana, O Estado de S.Paulo

A agenda da cidade mudou após os protestos. Estamos na hora de decidir que cidades nós queremos. E para mudar o modelo teremos de parar de investir em avenidas.

Os protestos de junho deixaram claro que nós não podemos continuar fazendo a cidade do mesmo jeito, pensando nela da mesma forma. Os investimentos em projetos viários precisam ser redirecionados para outras áreas mais prioritárias. No Plano Diretor, por exemplo, precisamos definir quais áreas vão poder crescer e tentar definir um rumo que priorize o transporte público. É isso o que a maior parte da população precisa no momento, para inverter a lógica de crescimento.